علق حاكم إقليم خيرسون، فلاديمير سالدو، على تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول التحضير لهجوم مضاد، بإن دفاعا قويا تم بناؤه في المنطقة كما تم تطوير أساليب لمواجهة جميع أنواع الأسلحة.

في وقت سابق، قال زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة بيلد، إن أوكرانيا لديها بالفعل خطة لشن هجوم مضاد جديد، لكن هذا يتطلب المزيد من الأسلحة الغربية.

وقال سالدو: بغض النظر عما يقوله زيلينسكي، قامت وحدات الجيش (الروسي) في جبهة خيرسون ببناء دفاع قوي، وطورت طرقا دفاعية لمواجهة جميع أنواع أسلحة العدو، وطورت تكتيكات لإفشال أي هجوم يشنه مسلحو كييف..

ولفت سالدو إلى المفارقة التالية: كلما كان الوضع العسكري الأوكراني على الجبهة أسوأ، زادت تصريحات كييف جرأةً وقِحَة.

وقال سالدو: دعونا لا نتوقف عند التصريحات الخاوية التي يطلقها زعيم نظام كييف باعتبارها حقيقة ثابتة ودامغة، فهو، أولاً، شخص كذاب ومروّج دعايات، بالمعنى السيئ للكلمة، ومن غير المجدي البحث عن الحقيقة في كلماته.

منطقة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا الجديدة، وتقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، ويحدها بحر آزوف والبحر الأسود.

أصبح الإقليم تابعا لروسيا الاتحادية بعد استفتاء أجري في سبتمبر 2022. ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة.

حاليا، يقع 75% من منطقة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على مدينة خيرسون وعلى جزء من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.

المصدر: نوفوستي