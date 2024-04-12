بولندا تطالب بنظر محكمة إسرائيلية مستقلة في مقتل عامل الإغاثة البولندي في غزة

اعتبرت الحكومة البولندية أن مقتل عامل الإغاثة البولندي في غزة يعد ”جريمة قتل” وطالبت بدعم إسرائيل في تحقيقاتها الخاصة وإحالة القضية إلى محكمة مستقلة في إسرائيل.

وقد تحدث نائب وزير الخارجية البولندي فلاديسلاف تيوفيل بارتويفسكي الجمعة أمام نواب البرلمان عن مقتل داميان سوبول، 35 عاما، يوم 1 أبريل وستة أخرين من عمال الإغاثة في منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية، وكانوا ينقلون الغذاء للمحتاجين في غزة.

ووصف مقتلهم بأنه ”صادم ومقلق”، وقال إن بولندا تأمل "بالتعاون الكامل" من جانب إسرائيل مع التحقيق في جريمة القتل الذي فتحه ممثلو ادعاء بولنديون في مدينة برزيميسل، مسقط رأس سوبول.

وفي الجلسة البرلمانية، قال العديد من النواب إن عملية قتلهم يجب أن تصنف بأنها جريمة حرب.

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ورد بارتويفسكي بأن بولندا تعمل مع دول أخرى قتل لها مواطنون في القصف- أستراليا وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة- للضغط معاً من أجل تحقيق مفصل في كيفية تحول سيارات ترفع علم قافلة إنسانية الى أهداف قصف متكرر من الجيش الإسرائيلي.

وشدد على أن كل قواعد الدفاع الدولية انتُهِكت في الهجوم.

وأشار إلى أن إجراءات الفصل والتأديب التي طُبقت على أفراد الجيش المسؤولين عن مقتل عمال الاغاثة ”غير كافية”، وطالب بإقامة دعوى أمام محكمة مستقلة في إسرائيل.

وأكد أن بولندا تطالب أيضا بتعويض أسرة سوبول، وقال إن جثته نقلت إلى بولندا.

المصدر: AP