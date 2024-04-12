الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 6685 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 1712 مسيّرة وعشرات الصواريخ الغربية أطلقتها قوات كييف خلال أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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منذ الـ6 وحتى الـ12 من أبريل الجاري ردت قواتنا على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بصناعة النفط والغاز ومواقع الطاقة في روسيا ضربة واسعة و47 ضربة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة لمواقع تخزين الوقود وبنية الطاقة والمجمعات الصناعية العسكرية في أوكرانيا.

تم ضرب القواعد اللوجستية ومواقع وتجمعات قوات كييف والمرتزقة الأجانب.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حسنت قواتنا مواقعها وصدت 4 هجمات وقضت على 380 عسكريا ودمرت 3 دبابات والعديد من العربات المدرعة والمركبات والمدافع للعدو و4 عربات "نوتا" مدفعية ورادار "بوكوفل-إيه دي" و3 محطات رادار AN/TPQ-50.

على محور دونيتسك تم تحسين المواقع على طول خط المواجهة وصد 23 هجوما وتكبيد العدو أكثر من 3000 قتيل و3 دبابات وعشرات الآليات والمركبات و47 مدفعا ميدانيا منها 17 غربية الصنع و8 محطات تشويش إلكتروني و3 محطات رادار أمريكية /TPQ-36 وAN/TPQ-50.

على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك تم صد 65 هجوما والقضاء على أكثر من 2130 عسكريا وتدمير 6 دبابات وعشرات الآليات والعربات والأسلحة و22 مدفعا ميدانيا منها غربية.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وصدت 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 840 عسكريا ودبابتين ومعدات وأسلحة و11 مدفعا منها 5 غربية إضافة إلى عتاد وعربات مختلفة.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 335 قتيلا وتم تدمير 3 دبابات و22 مدفعا منها 6 غربية، وعشرات الآليات والمركبات.

خلال أسبوع دمرت قواتنا 5 منصات SAMP/T صاروخية فرنسية وإيطالية وS-300 وS-125 بالإضافة إلى محطتي رادار.

خلال أسبوع أسقطت دفاعتنا صاروخ "نبتون" مضادا للسفن، و12 قنبلة موجهة "هامر" فرنسية و"JDAM" أمريكية و25 صاروخا من HIMARS وHurricane.

تم إسقاط 1712 مسيرة أوكرانية.

في أسبوع استسلم 21 جنديا أوكرانيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية