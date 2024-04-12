ارتفاع عدد المصابين بعد تناول مكمل غذائي في اليابان إلى 226 شخصا

أفادت قناة NHK بارتفاع عدد المصابين الذين أدخلوا المستشفى بعد تناول مكملات أرز الخميرة الحمراء التي تنتجها شركة الأدوية اليابانية "كوباياشي فارماسيوتيكال" إلى 226 شخصا.

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وأضافت القناة أن 1344 شخصا طلبوا المساعدة الطبية، فيما اتصل نحو 3 آلاف شخص بالخط الساخن كما اتصل نحو 73 ألف شخص بشركة "كوباياشي فارماسيوتيكال".

وفي مارس الماضي تم تسجيل أول وفاة شخص تناول المكملات التي تحتوي على أرز الخميرة الحمراء لفترة طويلة بسبب مرض الكلى.

وحتى الآن تم الإعلان عن وفاة 5 أشخاص تناولوا المكملات المذكورة، وجميعهم تجاوزوا 70 عاما من العمر وكانوا يتناولون المكملات المنتجة بعد سبتمبر 2023.

وفي البداية قالت شركة "كوباياشي فارماسيوتيكال" إنه تم العثور على مكونات أجنبية في مكملاتها الغذائية. وأعلنت الشركة عن سحب 8 مكملات غذائية تستخدم أرز الخميرة الحمراء. وتقدر تكلفة استدعاء هذه المكملات الغذائية بنحو 1.8 مليار ين (11.8 مليون دولار).

المصدر: نوفوستي