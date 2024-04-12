لافروف: وزراء خارجية الرابطة المستقلة يجمعون على منع القوى الخارجية من التدخل في شؤون بلدانهم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إجماع وزراء خارجية بلدان رابطة الدول المستقلة على ضرورة منع القوى الخارجية من التدخل بشؤون دول الرابطة.

وقال لافروف في تصريحات عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية بلدان الرابطة في مينسك: "الجميع يفهمون جيدا... تحاول الولايات المتحدة وأتباعها التسلل إلى فضائنا المشترك.. وأنا على يقين من أن تصرفات الغرب الاستراتيجية محكوم عليها بالفشل. يمكنهم من خلال الابتزاز والتهديد فرض بعض الإجراءات في بعض المواقف لكنهم لا يستيطعون التحكم بالتوجه العام للتخلص من الإملاءات الغربية".

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وأضاف: "واشنطن تحاول بشكل نشط التوغل في آسيا الوسطى وتخلق هناك صيغا موجهة ضد روسيا، بينما تعلن الدول عن رغبتها في تحقيق السيادة الحقيقية لدول منطقة ما بعد الاتحاد السوفيتي".

وتابع: "في ظل ضغوط هائلة، يظل حلفاؤنا وشركاؤنا الاستراتيجيون ملتزمين بجميع المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التعاون داخل رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون. أنا على ثقة من أنه من الناحية الاستراتيجية سيتعين على الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهده لتحقيق ذلك"، مؤكدا أن توجّه الغرب محكوم عليه بالفشل.

ولفت لافروف إلى أنه خلال الاجتماع تم التركيز على التعاون في مجال الأمن والحرب المشتركة ضد الإرهاب، وبحث تدخل القوى الخارجية في شؤون دول الرابطة.

المصدر: تاس