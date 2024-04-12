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وزارة الدفاع الصينية: نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ توجّه خطير

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وزارة الدفاع الصينية: نشر صواريخ أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ توجّه خطير
Globallookpress Lin JianXinHua
صورة أرشيفية
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، إن نية الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ توجّه خطير ستعارضه الصين بحزم.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي لتشيان اليوم الجمعة، حيث تابع: "إن اعتزام الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة المدى يمثل توجها خطيرا سيهدد بشكل كبير أمن دول المنطقة ويضر بشكل خطير بالسلام والاستقرار الإقليميين، وهو ما تعارضه الصين بشدة، وستتصدى له بحزم".

وشدد وو تشيان على أن الصين "تحث الولايات المتحدة على الاحترام الحقيقي للمصالح الأمنية للدول الأخرى، والتوقف عن تقويض السلام والاستقرار الإقليميين".

وكان ممثل قيادة المحيط الهادئ للجيش الأمريكي قد صرح في وقت سابق لوكالة "نوفوستي" بأن الولايات المتحدة تهدف إلى نشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية العام.

المصدر: نوفوستي

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