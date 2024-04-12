أوزبكستان تستضيف اجتماع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى و"التعاون الخليجي"

أعلنت الخارجية الأوزبكية أن وزراء خارجية حوار "آسيا الوسطى - مجلس التعاون لدول الخليج العربية" سيبحثون في طشقند في الـ15 من أبريل الجاري التحضير لقمّة قادة دول الحوار العام المقبل.

وجاء في بيان الخارجية الأوزبكية: سيبحث الوزراء في اجتماعهم التحضير لقمة "آسيا الوسطى – مجلس التعاون الخليجي" لقادة دول الحوار المزمعة العام المقبل في مدينة سمرقند الأوزبكية.

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وأشار البيان إلى أنه من المنتظر مشاركة وفود أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، والبحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والسعودية.

وسيبحث الوزراء سير تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار القمة الأولى لرؤساء الدول المشاركة بهذه الصيغة في 19 يوليو 2023 في جدّة.

كما سيبحثون تطوير التعاون في المجال السياسي وقطاعات التجارة والاقتصاد والاستثمار والنقل والاتصالات والمجالات الثقافية والإنسانية، ومجال السلامة وحماية البيئة.

يشار إلى أن أول اجتماع من هذا النوع عقد في سبتمبر 2022 في العاصمة السعودية الرياض.

المصدر: نوفوستي