السفارة الأمريكية في القدس تحذر رعاياها من مغادرة القدس وتل أبيب وبئر السبع

حذرت السفارة الأمريكية في إسرائيل يوم الخميس رعاياها من مغادرة القدس وتل أبيب وبئر السبع، وذلك على خلفية احتدام التوتر في المنطقة ووسط أنباء عن ضربة إيرانية محتملة ضد إسرائيل.

وقالت السفارة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: "تذكّر سفارة الولايات المتحدة في القدس المواطنين الأمريكيين بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر وزيادة الوعي الأمني الشخصي لأن الحوادث الأمنية غالبا ما تقع دون سابق إنذار. ولا تزال البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة تبعا للوضع السياسي والأحداث الأخيرة".

وأضافت: "من باب الحذر الشديد، يمنع موظفو الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر شخصيا إلى خارج مناطق تل أبيب الكبرى (بما في ذلك هرتسليا ونتانيا وحتى يهودا) والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر. ويسمح لموظفي الحكومة الأمريكية بالمرور بين هذه المناطق الثلاث للسفر الشخصي".

وتابع البيان: "ردا على الحوادث الأمنية ودون إشعار مسبق، قد تقوم سفارة الولايات المتحدة بتقييد أو منع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر إلى مناطق معينة في إسرائيل (بما في ذلك البلدة القديمة في القدس) والضفة الغربية".

وأوضح بيان السفارة أنه "يجري حث مواطني الولايات المتحدة على الرجوع إلى إرشادات السفر الحالية والمعلومات الرسمية، لدى السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة، والتي تنصح مواطني الولايات المتحدة بأن يكونوا على دراية بالمخاطر المستمرة للسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة بسبب الوضع الأمني، وتصاعد التوترات الإقليمية، وتحذر من السفر إلى غزة".

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة "إكس" يوم الخميس أن "إيران تقوم على مدار السنوات وخاصة خلال الحرب بتمويل وتوجيه وتسليح وكلائها في لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن لشن هجمات ضد إسرائيل".

ولفت إلى الآتي: "في الأشهر الأخيرة قمنا بتحسين قدرات الدفاع المتعددة الطبقات والتي أثبتت فعاليتها طيلة الحرب محققة الآلاف من عمليات الاعتراض الناجحة، وذلك إلى جانب استعداد الطائرات في الأجواء".

وفي ما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى استعداد إيران لشن هجوم، أكد أدرعي على "عدم وجود تغيير في التعليمات المعطاة إلى الجبهة الداخلية"، مشددا على أن الجيش "يحافظ على حالة جاهزية واستعداد عالية للتعامل مع سيناريوهات متنوعة"، وقال: "نجري تقييما متواصلا للوضع طيلة الوقت، ونحن مستعدون هجوميا ودفاعيا أيضا مع شركائنا الدوليين".

وأشار دبلوماسي مطلع إلى "احتمال أن توجه إيران ضربة مباشرة إلى إسرائيل"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير للأعمال العدائية المستمرة منذ 6 أشهر في المنطقة" بسبب الحرب في قطاع غزة.

من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، ضرورة الرد الإيراني على مهاجمة إسرائيل قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق، قائلة عبر منصة "إكس": "نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق".

المصدر: RT