مخاوف أمريكية من التعرض لهجمات ارهابية من قبل تنظيمي داعش والقاعدة

يخشى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من قيام تنظيمي "داعش" أو "القاعدة"، بتنفيذ هجمات واسعة النطاق ضد الولايات المتحدة داخليا ودوليا. أو أن يشكلا مصدر إلهام لمؤيديهم للقيام بذلك.

جاء ذلك في بيان كتبه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، نشر قبل مثوله أمام جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس النواب.

وقال إنم مكتب التحقيقات الفيدرالي ما زال يشعر بالقلق من وجود مخططات لدى منظمات إرهابية أجنبية مثل داعش والقاعدة، قد تنوي القيام بهجمات ارهابية واسعة النطاق أو تشكيل مصدر الهام لآخرين للقيام بذلك.

وقالت الوثيقة: أن داعش وعلى الرغم من خسارتها للأراضي في العراق وسوريا، تواصل شن حملات ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الداخل والخارج.

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ويؤكد أن المنظمات الإرهابية هذه تواصل جذب أفراد مؤيدين لأفكارها ومستعدين لتنفيذ هجمات على الولايات المتحدة ومصالحها في الخارج، وتتم عملية الاستقطاب بوسائل عدة من بينها شبكات التواصل الاجتماعي.

ويشير مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن المنظمات الإرهابية تتبنى أسلوب تنفيذ هجمات إرهابية منفردة ضد أهداف أمريكية وغربية.

وفي وقت سابق، ذكرت رويترز، نقلا عن راي، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يخشى من تعرض الولايات المتحدة لهجوم إرهابي بعد الهجوم على قاعة مدينة "كروكوس سيتي" الذي وقع في روسيا في 22 مارس.

المصدر: تاس