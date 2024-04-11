وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الوضع في غزة والسودان

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات في غزة والسودان.

وجاء في بيان نشرته الخارجية السعودية في حسابها على منصة "إكس": "تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد أنتوني بلينكن".

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وأضاف البيان: "وجرى خلال الاتصال استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة إضافة إلى بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها السودان والتطورات في قطاع غزة ومحيطها وأهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

المصدر:RT