"يا للعار..أيديكم ملطخة بالدماء".. فوضى وصراخ في مجلس تشريعي أمريكي بسبب قانون الإجهاض (فيديوهات)

شهد المجلس التشريعي في ولاية أريزونا حالة من الفوضى الكبيرة بعد أن منع المشرعون من الحزب الجمهوري محاولات إلغاء قانون الولاية المقر عام 1864 والذي يحظر الإجهاض.

فخلال الجلسة، هتف الديمقراطيون "يا للعار!" واتهموا الجمهوريين بأن "أيديهم ملطخة بالدماء"، إثر منع الأخيرين إلغاء قانون الولاية الذي يحظر الإجهاض.

وسمع في مقطع الفيديو أحد المشرعين وهو يتهم الجمهوريين بأنهم "يديرون ظهورهم" لشعب أريزونا.

وأمكن سماع عضو آخر في مجلس الشيوخ وهو يقول: "هل الرسالة إلى أريزونا مفادها أننا مؤيدون للحياة في هذه القاعة، وسنقتلك؟"

وجاءت هذه الجهود بعد يوم واحد من إصدار المحكمة العليا في أريزونا قرارا صادما مفاده أن أريزونا يمكنها تطبيق قانون 1864 الذي يحظر فعليا الإجهاض في الولاية في جميع الحالات باستثناء إنقاذ حياة الأم.

وفي مجلس النواب، صوت الجمهوريون على الذهاب إلى العطلة دون مناقشة مشروع قانون إلغاء قانون 1864.

وانتقد الديمقراطيون في مجلس النواب الجمهوريين الذين أبدوا دعمهم لإلغاء الحظر الإقليمي قائلين إنهم "خرجوا" وصوتوا لصالح التأجيل بدلاً من ذلك.

وقالت النائبة الديمقراطية ستيفاني ستال هاميلتون: "العالم يراقبنا، ويقول إن مجلسنا التشريعي يفضل دعم قانون قاس يجرد أي شخص من الحق في السيطرة على جسده بدلا من سن قانون يتسم بالتعاطف".

ويمهد قرار المحكمة العليا بالولاية يوم الثلاثاء الطريق أمام أريزونا للحصول على أحد أكثر قوانين الإجهاض صرامة في البلاد.

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هذا وسأل الصحفيون الرئيس السابق دونالد ترامب عما إذا كانت ولاية أريزونا قد ذهبت "بعيدا جدا" في وقت سابق من يوم الأربعاء خلال زيارة لأتلانتا.

فقال ترامب: "نعم لقد فعلوا ذلك، وسيتم تصحيح الأمر، كما تعلمون، الأمر كله يتعلق بحقوق الولايات. سيتم تقويم ذلك".

وأوضح ترامب أيضا أنه يعتقد أن فلوريدا ستتغير بعد أن مهدت المحكمة العليا في الولاية الطريق لفرض حظر لمدة ستة أسابيع الأسبوع الماضي، لكن ترامب قال "الأمر كله يتعلق بإرادة الشعب".

المصدر: "دايلي ميل"