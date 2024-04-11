زاخاروفا عن المخدرات في أوروبا: تفوح من "الحديقة الجميلة" جميع أنواع السموم

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تقارير رسمية كشفت مؤخرا ارتفاعا كبيرا في عدد متعاطي المخدرات ومشتقاتها في ظل تشريع المهلوسات في أوروبا.

وقالت زاخاروفا عبر "تلغرام" ساخرة من آخر الإحصاءات الرسمية التي تفيد بزيادرة عدد المدمنين في أوروبا: "في أوروبا هناك زيادة حادة في تعاطي المخدرات. تفوح من الحديقة الجميلة جميع أنواع المواد السامة: من الأعشاب الخفيفة إلى الهيروين والميثامفيتامين الثقيل".

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ولفتت إلى تقرير مركز الرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان لعام 2023، الذي شمل 88 مدينة و24 دولة في الاتحاد الأوروبي.

وتم العثور على آثار لجميع أنواع المخدرات من خلال عينات المسح في كل المدن تقريبا والتي أجرت فيها الدراسة.

وأضافت زاخاروفا أن "حشيشة الماريغوانا بدت من أكثر المخدرات شيوعا في أوروبا في عام 2023، ووفقا للدراسة، استخدمها عشرات الملايين من الأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما، أي حوالي 4 ملايين شخص يدخنون الماريغوانا يوميا".

وتابعت: "الكوكايين هو ثاني أكثر المواد استخداما بين سكان أوروبا الحرة، فقد تعاطاه ما يقرب من 2.5 مليون شخص (من 15 إلى 34 عاما) في عام 2023. وهؤلاء الذين تم تحديدهم ناهيك عمن يتعاطون في الخفاء".

"ولا يزال الكوكايين يحظى بشعبية كبيرة في مدن غرب وجنوب أوروبا، وخاصة في بلجيكا وهولندا وإسبانيا وفي عام 2022، تم ضبط 110 أطنان منه في مدينة أنتويرب البلجيكية وحدها، وفي الوقت نفسه، فإن حجم المصادرات يتزايد كل عام".

وأضافت: "كما تم العثور على أعلى تركيزات حبوب الهلوسة في مياه الصرف الصحي من بلجيكا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا، في مؤشرات رهيبة في أنتويرب، 318 ملليغرام يوميا لكل ألف نسمة".

وشددت على أن "البيانات مخيبة للآمال فعدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات ومشتقاتها في جميع أنحاء أوروبا يتزايد بشكل كبير".

وفي آخر المنشور كتبت زخاروفا: "أحد سفراء أوروبا الغربية تعليقا على كتابتي "كيف يمكنك دعم مدمن مخدرات عنيد مثل زيلينسكي" قال بصراحة: "عمليا هذا يعد أمرا اعتياديا بالنسبة للسياسيين في الاتحاد الأوروبي".

المصدر: RT