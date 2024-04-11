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ماذا يحدث لبايدن؟ (فيديو)

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أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن الدهشة أثناء استقباله رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض.

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وتبادل بايدن (81 عاما) وكيشيدا (66 عاما) أمس الأربعاء التحية، قبل أن يصافحا أعضاء الوفدين الأمريكي والياباني في الحديقة الجنوبية.

بعد ذلك، صعد الزعيمان على المسرح وتم عزف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين، قبل أن يستعرضا حرس الشرف العسكري الأمريكي.

ثم استقبل مساعد عسكري بايدن وكيشيدا، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة بالتحية، وقام الرئيس الأمريكي برفع يده اليمنى لرد التحية، لكنه أعادها إلى الأسفل فجأة بينما وجه المساعد الزعيمين إلى المكان الذي يجب أن يقفا فيه.

وبدا أن بايدن يحدق بنظرة فارغة على وجهه، قبل أن يرتدي نظارته الشمسية ويسير عبر العشب بمشية متصلبة بشكل ملحوظ، حيث بدت خطواته مترددة وغير واثقة.

وكثيرا ما يواجه بايدن، الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية وأكبر رئيس تنفيذي في تاريخ البلاد، انتقادات متكررة من أشخاص يتهمونه بعدم الاتزان والارتباك وحالات الذهول غير المبررة خلال المناسبات الرسمية والأحداث البارزة.

المصدر: نيويورك بوست

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