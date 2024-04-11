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ترامب يزور مطعما للوجبات السريعة ويطلب 30 مشروبا (فيديو)

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ترامب يزور مطعما للوجبات السريعة ويطلب 30 مشروبا (فيديو)
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مطعم م "Chick-fil-A" للوجبات السريعة، مدينة أتلانتا، 10 أبريل 2024.
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زار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مطعما شهيرا للوجبات السريعة في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا حيث حظي بترحيب حار، وطلب 30 مشروبا للزبائن.

وقابل المرشح الرئاسي الجمهوري العاملين في مطعم "Chick-fil-A" للوجبات السريعة، ووجه لهم عبارات لطيفة مثل "يا لكم من مجموعة حسنة المظهر".

وبعد أن أثنى على الحلي التي وضعتها إحدى الموظفات، أكمل ليقوم بطلب "30 مشروبا وبعض الدجاج".

وقال ترامب للموظفين في فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "هل يمكنني أن أطلب 30 مشروب "ميلك شيك" (الحليب المخفوق)، وكذلك بعض الدجاج؟.. اليوم سنعتني بزبائن المطعم".

وسأل ترامب الموظفين الذين رحبوا بقدومه: "هل العمل جيد؟ هل تكسبون الكثير من المال؟ الطريق نحو الثراء، أليس كذلك؟" وهو ما قابله الموظفين بالضحك.

وقال ترامب لزبائن المطعم: "استعدوا لتناول الحليب المخفوق.. لدينا الكثير هنا".

وتوقف ترامب في مطعم "Chick-fil-A" وهو في طريقه لحضور حملة لجمع التبرعات في مدينة باكهيد بولاية جورجيا.

المصدر: RT

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