باكستان: مقتل 17 حاجّا وإصابة 41 آخرين في حادث انقلاب شاحنة

لقي ما لا يقل عن 17 حاجا مصرعهم وأصيب 41 آخرون بانقلاب شاحنة كانت تقلهم إلى ضريح في جنوب غرب باكستان.

وقال نائب مفوض المنطقة منير أحمد لوكالة "فرانس برس" إن الحادث وقع حوالي الساعة العاشرة مساء (1700 بتوقيت غرينتش) ليل الأربعاء في منطقة هوب بإقليم بلوشستان، مؤكدا الحصيلة.

وأضاف أن "الشاحنة كانت تتجاوز سرعتها وخرجت عن سيطرة السائق أثناء التفافها حول المنعطف"، وسقطت في واد في بلدة جبلية لدى اقترابها من الضريح، مبينا أن المسافرين كانوا في طريقهم إلى مكان للصلاة خلال عطلة عيد الفطر.

وأفاد بأن "السائق قفز من الشاحنة وبقي سالما".

وأكد شوكت جلباني، نائب المشرف الطبي على المستشفى الرئيسي في هوب، مقتل 17 شخصا، وقال إن معظم المصابين تم إرسالهم إلى كراتشي المجاورة لتلقي العلاج.

وحوادث الطرق التي تؤدي إلى عدد كبير من الوفيات شائعة في باكستان حيث إجراءات السلامة متساهلة وتدريب السائقين ضعيف والبنية التحتية للنقل متهالكة في كثير من الأحيان.

وفي يناير 2023، قتل 41 شخصا عندما سقطت حافلة الركاب التي كانت تقلهم، والتي كانت محملة أيضا بحاويات من النفط القابل للاشتعال، في واد في مقاطعة بلوشستان واشتعلت فيها النيران.

المصدر: "أ ف ب"