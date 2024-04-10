لافروف يبحث مع منسق الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في قطاع غزة

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف أجرى محادثات في موسكو اليوم مع منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، حول الأوضاع في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثة، جرت مناقشة الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وخاصة في قطاع غزة".

وأضاف البيان: "أكد الطرفان أنه على خلفية الكارثة الإنسانية في القطاع، هناك أهمية لوقف فوري لإطلاق النار، وضمان أمن وسلامة الجميع، والوصول دون عوائق إلى جميع المتضررين والمحتاجين، وإطلاق سراح الرهائن".

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وأشارت الوزارة إلى أن "المحادثة أولت اهتماما كبيرا لآفاق إحياء عملية السلام للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية بعد انتهاء المرحلة الساخنة من الصراع".

وشدد الجانبان على أنه "لا بديل عن حل الدولتين، الذي ينص على إقامة دولة فلسطين المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت الوزارة أنه إلى جانب ذلك، تم "تبادل وجهات النظر حول الوضع العام في منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار التوترات المتزايدة بين إسرائيل ولبنان، والهجمات الإسرائيلية التعسفية على الأراضي السورية، فضلا عن عدم الاستقرار في البحر الأحمر".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع لليوم الـ186 على التوالي، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.

المصدر: RT