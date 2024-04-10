مياه الفيضانات تغمر مسجدا في أورسك الروسية ـ فيديو

صرح إمام مسجد أورسك قديرزهان تنشتيغولوف بأن منسوب المياه في المسجد الذي غمرته المياه بسبب الفيضانات انحسر قليلا، ولكن لا يزال هناك الكثير منه، والأشياء تطفو في كل مكان.

وقال تنشتيغولوف: "كل شيء يطفو هنا، الأرائك والسجاد والطاولات والكراسي، ​​كل شيء حرفيا. تحطمت النوافذ في بعض الأماكن بسبب ضغط الماء، وكان كل شيء مبتل وتالف، الأمر يبدو كما لو أنه في موقع تصوير فيلم رعب".

وأضاف: "انحسرت المياه قليلا، حوالي متر، وإلا لما تمكنت من الوصول إلى هنا اليوم. وعندما تنحسر بشكل نهائي المياه أخيرا، سنعرف مدى الضرر. من غير الممكن القيام بذلك الآن".

وتابع: "هذا كله اختبار لنا. نصلي إلى الله تعالى، ونتوكل على الله".

وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد حذرت في وقت سابق من أن الوضع بمقاطعة أورينبورغ التي اجتاحها فيضان عارم، لن يتحسن قبل 25 أبريل وأن منسوب المياه يرتفع في معظم الأنهار

المصدر: نوفوستي