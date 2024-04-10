"نيويورك تايمز": حلفاء ترامب يريدون جذب ناخبي بايدن لمرشحين آخرين

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن حلفاء المرشح الرئاسي دونالد ترامب يبحثون عن طرق لزيادة شعبية المرشحين الرئاسيين الآخرين في البلاد من أجل جذب ناخبي جو بايدن إليهم.

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وقالت الصحيفة: "يناقش حلفاء دونالد ترامب سبل تعزيز شعبية المرشحين الآخرين في الولايات المتأرجحة، لجذب ناخبي الرئيس بايدن".

ووفقا للصحيفة، يريد حلفاء ترامب رؤية صورة المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور كمؤيد لحق المرأة في الإجهاض، بحيث يصوت له من تعتبر هذه القضية أهمية كبيرة بالنسبة له بدلا من بايدن.

بالإضافة إلى ذلك، يريد حلفاء ترامب أيضا تسليط الضوء على مواقف كينيدي جونيور المؤيدة للبيئة، ويتوقعون أن تناشد مرشحة حزب الخضر جيل ستاين الناخبين غير الراضين عن إنتاج بايدن القياسي للنفط، ليقوموا بتأييد كينيدي.

وتؤكد الصحيفة، أن حلفاء ترامب، يريدون تقليل نسبة مشاركة أنصار الحزب الديمقراطي في التصويت خلال انتخابات نوفمبر، وذلك من خلال تأجيج الاستياء بين الأمريكيين المسلمين تجاه الدعم لإسرائيل.

وتابعت الصحيفة أن حلفاء ترامب يناقشون إمكانية إجراء حملة إعلانية في ميشيغان والولايات الأخرى التي تضم عددا كبيرا من السكان المسلمين يسخطون على بايدن لدعمه لإسرائيل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر 2024.

المصدر: نوفوستي