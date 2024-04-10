خامنئي: دول إسلامية تساعد الكيان الصهيوني وهذه خيانة للأمة تقوي الموقف الصهيوني الضعيف

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن "موضوع غزة على رأس مسائل العالم الإسلامي وينبغي أن يشعر الجميع بالمسؤولية"، مستنكرا مساعدة دول إسلامية للكيان الصهيوني ووصفها بـ"الخيانة".

وقال المرشد الإيراني خلال لقائه بمسؤولين وعدد من سفراء الدول الإسلامية: "موضوع غزة على رأس مسائل العالم الإسلامي وينبغي على الجميع أن يشعر بالمسؤولية ".

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وأضاف: "المظاهرات الداعمة لغزة هذا العام كانت غير مسبوقة حيث عمت القارات الإفريقية والآسيوية والأوروبية وهذا يدل على تحول جديد في العالم الإسلامي".

وأردف المرشد الإيراني الأعلى: "الدول والحكومات لا تقوم بواجباتها تجاه غزة ولا أثر لها على الأرض عمليا بل العكس يقومون بدعم إسرائيل".

وتابع قائلا: "والأنكي أن بعض الدول الإسلامية أيضا تقوم بمساعدة الكيان الصهيوني وهذا الأمر خيانة للأمة الاسلامية ويقوي الموقف الصهيوني الضعيف".

واختتم: "تقديم المساعدة للكيان الصهيوني يساهم في انهيار الدول المساندة".

المصدر: RT