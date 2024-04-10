الأمم المتحدة تعلق على أنباء استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية ضد أراضي روسيا

قال جيريمي لورانس المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن المفوضية تلقت تقارير عن استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية ضد الأراضي الروسية.

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وأشار إلى أنها لم تتمكن بعد من التحقق بعد من البيانات المتعلقة بالضحايا المدنيين منذ ديسمبر 2023.

وأضاف: "المفوضية السامية لحقوق الإنسان على علم بتقارير السلطات الروسية عن هجمات شنتها القوات الأوكرانية على مدينة ومقاطعة بيلغورود، وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع خسائر في صفوف المدنيين. نحن على علم كذلك بالحديث عن استخدام الذخائر العنقودية على أراضي روسيا".

ونوه لورانس بأن المفوضية لم تتمكن بعد من التحقق بشكل كاف من هذه التقارير ومن البيانات عن الضحايا المدنيين "وفقا لمنهج المتبع لديها".

وذكّر لورانس الجانبين الروسي والأوكراني، بأن استخدام الذخائر العنقودية ضد المناطق المدنية المكتظة بالسكان لا يتوافق مع المبادئ الأساسية للحرب.

وقال: "تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان من حيث المبدأ، جميع الدول إلى وقف استخدام الذخائر العنقودية".

تعرض مركز مدينة بيلغورود لقصف أوكراني مكثف في 30 ديسمبر، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة 109 آخرين. وقصفت القوات الأوكرانية، بالذخائر العنقودية الجزء المركزي من مدينة بيلغورود، حيث يتواجد دائما الكثير من الناس في عطلات نهاية الأسبوع.

المصدر: نوفوستي