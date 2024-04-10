الرئيس الصيني يلتقي رئيس تايوان الأسبق

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ محادثات نادرة اليوم الأربعاء مع رئيس تايوان الأسبق ما يينغ جيو الذي يدعم إقامة علاقات أوثق مع الصين.

وذكرت قناة CCTV الحكومية أن ما يينغ جيو، الذي قاد تايوان في الفترة من 2008 إلى 2016 ويتواجد حاليا في بكين في جولة تستغرق 11 يوما، التقى شي بعد ظهر الأربعاء.

وتوجه رئيس تايوان السابق إلى الصين في الأول من أبريل في ما أسماه "رحلة سلام" لتهدئة التوترات مع بكين، التي تطالب بتايوان باعتبارها أراضيها الخاصة.

وكان يقود وفدا من 20 طالبا تايوانيا، وقام بزيارة لشركات التكنولوجيا والجامعات والمواقع التاريخية في جميع أنحاء البلاد.

وقال ما قبل مغادرته إن الرحلة تهدف إلى تعزيز التبادلات الشبابية و"تقليل العداء وجمع حسن النية" مع بكين.

وأشرف الرئيس السابق على تحسن العلاقات عبر المضيق وعقد قمة تاريخية مع شي في سنغافورة في عام 2015. لكن العلاقات تراجعت منذ انتخاب خليفته تساي إنغ وين عام 2016، التي ترفض مطالب بكين.

ومن المتوقع أن يؤدي انتخاب نائب تساي، لاي تشينج تي، في يناير إلى تفاقم العلاقات عبر المضيق، حيث نددت به بكين ووصفته بأنه "انفصالي خطير".

المصدر: "أ ف ب"