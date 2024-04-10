بايدن يدرس خيار إغلاق الحدود الجنوبية دون إذن الكونغرس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تدرس ما إذا كانت لديه سلطة إغلاق الحدود الجنوبية دون إذن من الكونغرس.

وفي مقابلة مع شبكة "يونيفيجين" الأمريكية الناطقة بالإسبانية، كشف بايدن "أننا ندرس ما إذا كنت أمتلك هذه السلطة أم لا"، مبينا أن "البعض يقترح أنه ينبغي علي المضي قدما ومحاولة ذلك. "وإذا تم ردع قرار من المحكمة يكون ذلك قد حصل".

وكان بايدن واضحا في أنه لم يتخذ قرارا نهائيا، مضيفا أنه لا يوجد "ضمان" بأنه يتمتع بسلطة اتخاذ إجراءات على الحدود دون تشريع من الكونغرس.

وفي وقت سابق من هذا العام، فشل التشريع الذي أصدره الحزبان الجمهوري والديمقراطي، لمنح الرئيس المزيد من الموارد والسلطة للسيطرة على الحدود.

يشار إلى أن اتخاذ إجراء تنفيذي على الحدود يوصف داخليا بـ"الخيار النووي". وبينما انخفض عدد عبور المهاجرين خلال الجزء الأول من العام، يعرف مسؤولو بايدن أن لديهم مشكلة سياسية بشأن الحدود والهجرة.

وفي وقت سابق قال ترامب أن سياسة بايدن أدت إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة إلى 15 مليون شخص وأن الرئيس الحالي لا يفهم النطاق الحقيقي لأزمة الهجرة.

المصدر: axios