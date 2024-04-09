بلينكن يشكك في هجوم إسرائيل على رفح قبل إجراء تل أبيب محادثات مع واشنطن

شكّك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إمكانية شن إسرائيل هجوما على رفح قبل إجراء محادثات مقرّرة الأسبوع المقبل مع واشنطن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بموعد أي عملية عسكرية محتملة في رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وإن وفدا إسرائيليا سيزور واشنطن الأسبوع المقبل للاستماع إلى هواجس لدى الولايات المتحدة بهذا الصدد.

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وصرح بلينكن خلال مؤتمر صحافي في واشنطن الى جانب نظيره البريطاني ديفيد كامرون بالقول: "لا أتوقع أي تحرّك قبل تلك المحادثات، في هذا الصدد، لا أرى شيئا وشيكا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستشدد مجدّدا على أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح ستكون "في غاية الخطورة على المدنيين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الإثنين أنه تم تحديد موعد لهجوم بري على رفح، متعهدا بالمضي قدما في القضاء على "حماس" على الرغم من المخاوف الدولية من تداعيات تحرّك عسكري في المدينة التي لجأ إليها أكثر من 1.5 مليون فلسطيني.

المصدر: ا ف ب