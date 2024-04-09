الولايات المتحدة.. القبض على مراهق واتهامه بالتخطيط لقتل رواد كنيسة باسم "داعش"

أعلنت السلطات الأمريكية أنه تم إلقاء القبض على مراهق من ولاية أيداهو، وتم اتهامه بالتخطيط لقتل رواد كنيسة خلال قداس باسم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتم القبض على ألكسندر سكوت ميركوريو (18 عاما)، في الساعات الأولى من يوم السبت كجزء من تحقيق فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، قبل يوم من إعلان المدعين أنه خطط لتنفيذ هجومه.

وهو متهم "بمحاولة تقديم الدعم المادي والموارد لتنظيم داعش"، وفقا لشكوى جنائية اتحادية قدمت في أيداهو. ويواجه ما يصل إلى 20 عاما في السجن الفيدرالي في حالة الإدانة الناجحة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن ميركوريو كان يخطط لمهاجمة الكنائس يوم الأحد في بلدة كور داليني، باستخدام "الأسلحة، بما في ذلك السكاكين والأسلحة النارية". وذكر المحققون أن الهجوم تم توقيته ليتزامن مع نهاية شهر رمضان.

ويزعم أن ميركوريو كتب في خطته التي حصل مكتب التحقيقات الفيدرالي عليها: "توقف بالقرب من الكنيسة، وجهز الأسلحة واقتحم المبنى، وقتل أكبر عدد ممكن من الناس قبل أن يتفرقوا، ثم أحرق الكنيسة واهرب من مكان الحادث".

كما قال إنه سيكرر ذلك على جميع الكنائس الـ21 الموجودة في البلدة، وفقا للمدعين العامين.

وعثر ضباط إنفاذ القانون على علم "داعش"، وعبوات غاز، وولاعات، وأصفاد، وسكين، وأنبوب ومنجل في منزله أثناء اعتقاله، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة النارية التابعة لوالده والتي زعم أنه كان يخطط لأخذها.

المصدر: NBC NEWS