للتعامل مع كافة السيناريوهات.. الجيش الإسرائيلي يرفع جاهزيته شمالا ويستكمل مناورة بحرية وجوية  

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 146 بالتعاون مع سلاح البحرية وسلاح الجو، إلى جانب شرطة إسرائيل وقوات الإنقاذ استكملت مناورة دفاعية واسعة النطاق، كجزء من تعزيز الجاهزية بالشمال.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "الفرقة 146 هي فرقة الاحتياط الأكبر في الجيش، والتي تتصرف في منطقة الجليل الغربي منذ بداية القتال".

ولفت البيان إلى أن "مقر قيادة الفرقة ومنظومة التحكم البحري تمرنا مع بعضهما على عدد كبير من السيناريوهات منها حماية المنطقة، ونقل الجرحى تحت النيران وسيناريوهات الانضمام والهجوم المختلفة من أجل رفع الجاهزية وتعزيز التعاون القائم بين القوات".

وأضاف أنه "في إطار المناورة، تمرنت قوات الأمن الروتيني في منطقة حيفا على التعامل مع تهديدات متنوعة وسيناريوهات مختلفة قد يواجهونها في الفضاء البحري الشمالي".

"وتمت المناورة بالتعاون مع الوحدة المسؤولة عن ساحة حيفا في سلاح البحرية، ومنظومة المروحيات القتالية، ووحدة التعاون التابعة لسلاح الجو والقوات المختلفة في المنطقة، منها مسؤولو الأمن الروتيني وأفراد وحدات الطوارئ المدنية في البلدات المختلفة، وقوات الشرطة والإغاثة، وقوات المدرعات، والهندسة وألوية الفرقة"، وفق البيان.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "يواصل التدرب بقوة من أجل الحفاظ على أهبة الاستعداد للتعامل مع كافة التهديدات ومحاولات العدو الاعتداء على مواطني إسرائيل أو على أراضيها".

موقع سلاح الجو الإسرائيلي

موقع سلاح الجو الإسرائيلي

موقع سلاح الجو الإسرائيلي

موقع سلاح الجو الإسرائيلي

موقع سلاح الجو الإسرائيلي

المصدر: RT