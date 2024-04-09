الخارجية الروسية: زيارة دولة مرتقبة لبوتين إلى الصين هذا العام

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة للصين، هذا العام.

وجاء في بيان الخارجية الروسية عقب زيارة الوزير سيرغي لافروف إلى الصين واستقباله من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ: "رحب الزعيم الصيني بوصول لافروف إلى بكين باعتباره مرحلة مهمة في الإعداد الشامل لزيارة الدولة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين إلى جمهورية الصين الشعبية هذا العام".

وأضاف البيان: "أشاد شي جين بينغ بمستوى العلاقات الصينية الروسية، التي تواصل التطور بصورة ديناميكية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وإلى استعدادها لمواصلة بناء الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي مع روسيا".

هذا وقد وصل الوزير لافروف إلى بكين، أمس الاثنين، في زيارة رسمية تستمر يومين بهدف تعزيز العلاقات مع الصين، الشريك الدبلوماسي والاقتصادي الرئيسي لروسيا، حيث أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في العاصمة بكين، والتقى بعد ذلك بالرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي أكد أن بكين وموسكو سلكتا طريق التعايش السلمي وتعملان على تحقيق تعاون متبادل المنفعة.

المصدر: RT