إسرائيل.. توقيف سائح أمريكي تحرش بضابطة شرطة وشتمها بألفاظ نابية (فيديو)

أوقفت الشرطة الإسرائيلية سائحا أمريكيا، قالت إنه "خالف النظام أثناء الاحتجاجات وقام بتحميل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحرش بشرطية بعبارات جنسية مسيئة وشتائم".

وذكر المتحدث باسم الشرطة في بيان أن "ضباط الشرطة اعتقلوا أمس سائحا مقيما في الولايات المتحدة في العشرينات من عمره، بعد أن تحرش بشرطية بألفاظ جنسية ومسيئة تجاهها خلال احتجاج يوم الأحد الماضي في تل أبيب".

وأفاد بأنه "في إطار التحقيق، اتضح أنه بالإضافة إلى مضايقة الشرطية، قام المشتبه به بمخالفة النظام أثناء الاحتجاجات والتصدي لرجال الشرطة، أثناء التدخل في أداء رجال الشرطة لواجباتهم، بل ورفع فيديو التحرش بالشرطية على منصات التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "بنهاية التحقيق، وللاشتباه في تدخله في أداء ضابط الشرطة لواجبهم، وإهانة موظف عام، وإثارة الشغب في مكان عام وانتهاك الخصوصية، تم تحويل المشتبه به لمواصلة الإجراء أمام هيئة الهجرة من أجل جلسة استماع، تمهيدا لترحيله من البلاد".

المصدر: وسائل إعلامية إسرائيلية