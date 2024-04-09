"اقتلوهم جميعا".. "داعش" يهدد باستهداف ملاعب مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تنظيم "داعش" الإرهابي هدد بتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف ملاعب إجراء مباريات كرة القدم في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفتي Diario AS و Marca فقد نشر الإرهابيون صورة لرجل مسلح وأسماء أربعة ملاعب ستقام فيها المباريات هذا الأسبوع، مع تعليق "اقتلوهم جميعا".

يشار إلى أن مباريات اليوم في إطار ربع نهائي دوري الأبطال تقام على ملعبي "سانتياغو برنابيو" و"الإمارات" في بريطانيا.

المصدر: وسائل إعلام