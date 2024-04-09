 
مباشر

"اقتلوهم جميعا".. "داعش" يهدد باستهداف ملاعب مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

أخبار العالم

Gettyimages.ru
ملعب سانتياغو برنابيو وسط العاصمة مدريد - إسبانبا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xbkv

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن تنظيم "داعش" الإرهابي هدد بتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف ملاعب إجراء مباريات كرة القدم في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفتي Diario AS و Marca فقد نشر الإرهابيون صورة لرجل مسلح وأسماء أربعة ملاعب ستقام فيها المباريات هذا الأسبوع، مع تعليق "اقتلوهم جميعا".

بعبارة "اقتلوهم جميعا".. "داعش" يهدد باستهداف ملاعب مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

يشار إلى أن مباريات اليوم في إطار ربع نهائي دوري الأبطال تقام على ملعبي "سانتياغو برنابيو" و"الإمارات" في بريطانيا.

المصدر: وسائل إعلام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا