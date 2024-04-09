بوركينا فاسو.. تراوريه يسلم الجيش مسيرات تركية لمحاربة الإرهاب واستعادة الأراضي (صور)

سلم رئيس الفترة الانتقالية في بوركينا فاسو إبراهيم تراوريه، الجيش دفعة من المسيرات تركية الصنع طراز "بيرقدار" في إطار مساعي استعادة أراضي البلاد بقوة السلاح ولمكافحة الإرهاب.

وذكر بيان على الموقع الرسمي للرئيس تراوريه أن تراوريه سلم يوم أمس الاثنين، دفعة كبيرة من طائرات "بيرقدار" إلى وزارة الدفاع.

وأشار البيان إلى أنه أعرب عن رضاه عن تزويد الجيش بطائرات بدون طيار مثل "بيرقدار تي بي 2" و"بيرقدار أكينجي".

ووفقا له، فإن اختبارات هذه الطائرات بدون طيار اعتبرت ناجحة وستنضم الآن إلى صفوف جيش بوركينا فاسو.

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بالإضافة إلى ذلك، تفيد التقارير بأنه تم الحصول على عشرات الطائرات بدون طيار الهجومية بفضل مساهمات من مواطني بوركينا فاسو.

ومن المعروف أنه في بوركينا فاسو، تتواصل المعركة طويلة الأمد ضد الجماعات الإرهابية. ويهاجم المتطرفون الأهداف العسكرية والقرى الآمنة المسالمة.

وجراء الهجمات المستمرة التي يشنها المسلحون، اضطر العديد من السكان إلى مغادرة منازلهم والانتقال إلى مناطق آمنة في البلاد.

المصدر: نوفوستي