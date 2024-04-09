الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية "إرهابي شارك في 7 أكتوبر" بخان يونس.. ويؤكد استمرار عملياته بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنه قام بتصفية "إرهابي شارك في 7 أكتوبر" بغارة جوية بمدينة خان يونس، مؤكدا استمرار عملياته في غزة رغم إعلانه سحب معظم قواته من القطاع.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "عدة قذائف صاروخية أطلقت، أمس الاثنين من قطاع غزة باتجاه منطقة رعيم جنوب إسرائيل. وبعد فترة وجيزة، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي موقع إطلاق ومجمعا عسكريا وممرات أنفاق تحت الأرض في المنطقة التي تم منها تنفيذ الهجوم".

ولفت إلى أنه "طوال اليوم الماضي، قام سلاح الجو الإسرائيلي أيضا بقصف وتدمير مجمعات عسكرية ومواقع إطلاق والعديد من مواقع البنية التحتية في جميع أنحاء قطاع غزة".

وأضاف البيان، أن "طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قامت بتصفية إرهابي في خان يونس كان قد شارك في مجزرة 7 أكتوبر".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته تواصل عملياتها في وسط قطاع غزة. وخلال اليوم الماضي، تمكنت القوات من القضاء على عدد من الإرهابيين في قتال قريب. وتم القضاء على عدد من الإرهابيين الآخرين الذين شكلوا تهديدا للقوات بغارات جوية ونيران قناصة دقيقة"، وفق ما ورد في البيان.

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي أنه سحب معظم قواته من قطاع غزة، في ما يبدو أنه إعلان رسمي لانتهاء المناورة البرية في القطاع التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT