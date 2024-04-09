نائب وزير خارجية إيطاليا: لو اتبعنا سياسة أكثر ليونة تجاه روسيا لتجنبنا الحرب في أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الإيطالي إدموندو تشيريللي أنه كان من الممكن تجنب الحرب الراهنة في أوكرانيا لو تبنى الغرب سياسة مختلفة مع روسيا الاتحادية.

وقال تشيريللي، الذي ينتمي لحزب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) التي لم تترد في دعم السلطات في كييف: "إذا اتبعت سياسة إمبريالية، فإن الآخرين يصبحون متصلبين. وبالنسبة للآخرين فأنا أتحدث هنا عن الصين وعن روسيا".

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ورأى المسؤول الإيطالي أنه كان من الممكن تجنب الحرب الراهنة في أوكرانيا لو تبنى الغرب سياسة مختلفة مع الكرملين.

وأضاف خلال حدث نظمه حزبه بعنوان "الناتو نحو عام 2030": "ربما لو اتبعنا سياسة مختلفة تجاه روسيا لكنا تجنبنا الحرب في أوكرانيا".

وبحسب نائب وزير الخارجية، فإن "سياسة أكثر ليونة وأكثر دبلوماسية تساعد على إيجاد السلام"، في حين أن "السياسات الصارمة والعدوانية والإمبريالية دائما سيئة"، ولكن على كل حال "هذا لا يبرر انتهاك القانون الدولي" على حد وصفه، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: آكي الإيطالية