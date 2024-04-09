مشاهد للحظات الأخيرة قبل مقتله برصاص إسرائيلي.. الفلسطيني معتنق اليهودية يدفن بحسب وصيته (صورة)
أفادت مراسلتنا، بأن الفلسطيني دافيد بن أبرهام الذي اعتنق اليهودية، وقتله جندي إسرائيلي بالقرب من غوش عتصيون بزعم محاولة طعن قبل أسابيع، دفن في مقبرة يهودية بناء على وصيته.
ولفتت المراسلة إلى أن دافيد بن أبرهام، أو سامح زيتون سابقا، الفلسطيني الذي اعتنق اليهودية، تم دفنه وفق تعاليم الديانة اليهودية في مستوطنة هار براخا في الضفة الغربية، وقد أبنه يوسي دجان رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية خلال التشيع.
ونقلت المراسلة عن الإعلام الإسرائيلي تأكيده أن هذه الخطوة تمت على الرغم من محاولة أبناء دافيد بن أبرهام القيام بعملية دفنه، إلا أنه دفن في مقبرة يهودية بناء على وصيته.
وكان دافيد بن أبراهام قتل برصاص جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنات غوش عتصيون في 21 مارس الماضي بزعم الاعتقاد بأنه "مخرب" قبل عدة أسابيع.
وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت مؤخرا، بأن دافيد امتثل لما طلبه منه الجنود عند الحاجز، ورغم ذلك أطلقوا النار عليه وأردوه.
اللحظات الاخيرة قبل قتل دافيد بن ابراهم الذي اعتنق اليهودية قبل اربعة سنين ، قتله جندي احتياط اسرائيلي بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون بادعاء محاولة الطعن .— Tamer | تامر (@tamerqdh) March 29, 2024
قتل وهو يرفع يده إلى الاعلى وينفذ اوامر الارهابي الإسرائيلي له .
تلك الفيديوهات ما كانت ستخرج لو المقتول فلسطيني مسلم ،… pic.twitter.com/cNMOlyO4UE
المصدر: RT