"لن أرقص.. أعدكم".. المستشار الألماني ينضم إلى "تيك توك"

انضم المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تطبيق "تيك توك"، ووعدت الحكومة بأنه سيتم اتخاذ احتياطات أمنية خاصة لحساب المستشار من أجل ضمان عدم وصول "تيك توك" إلى أي بيانات حساسة.

وانضم شولتش إلى "تيك توك" تحت حساب يحمل اسم @teambundeskanzler، ونشر عليه بالفعل مقطعي فيديو حصد الأول 179 ألف مشاهدة، والثاني أكثر من 13 ألفا.

وفي منشور عبر منصة "إكس" للإعلان عن خطوته الجديدة، كتب المستشار الألماني: "لن أرقص. أعدكم. #TikTok".

Ich tanze nicht. Versprochen. #TikTok — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 8, 2024

وبذلك يكون شولتس انضم إلى قادة سياسيين آخرين أنشأوا حسابات عبر "تيك توك"، مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلن مكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية، عن إطلاق أول حساب على "تيك توك" يهدف إلى "تقديم معلومات حول عمل المستشارة وإلقاء نظرة خلف كواليس الحياة الحكومية اليومية"، وسيستهدف المحتوى "في المقام الأول، المستخدمين الأصغر سنا، الذين نادرا ما يستخدمون وسائل الإعلام التقليدية. وستكون تحت الحساب مساحة للتعليقات والأسئلة والاقتراحات".

وألمح المستشار لأول مرة إلى نيته الانضمام إلى المنصة خلال حوار مع المواطنين في دريسدن في 29 فبراير. وترتبط هذه الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي بحملته السياسية قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في 9 يونيو والانتخابات الإقليمية الحاسمة في ولايات براندنبورغ وتورينجيا وساكسونيا بشرق ألمانيا في سبتمبر.

وينشط حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بالفعل بشكل كبير على "تيك توك"، حيث ينجح في استقطاب الناخبين الأصغر سنا.

ويمثل قرار شولتس أيضا نهجا جديدا من الحكومة الألمانية، التي أعربت العام الماضي عن مخاوف أمنية بشأن التطبيق المملوك للصين وأمرت موظفي وزاراتها بحذفه من الأجهزة المتعلقة بالعمل.

المصدر: politico + RT