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سلاح الجو الإسرائيلي يعلن عن تشكيل سرب جديد من الطائرات بدون طيار

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سلاح الجو الإسرائيلي يعلن عن تشكيل سرب جديد من الطائرات بدون طيار
الجيش الإسرائيلي
أعضاء في سلاح الجو الإسرائيلي يشاركون في مراسم تشكيل السرب 147 للطائرات بدون طيار في قاعدة بالماخيم الجوية. 7 أبريل، 2024.
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أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن تشكيل سرب جديد من الطائرات بدون طيار والذي سيقوم بتشغيل طائرة Elbit Hermes 900 المسيرة.

تم افتتاح السرب 147 The Battering Ram، في قاعدة بالماخيم الجوية أمس الأحد.

وخلال الاحتفال، قال رئيس سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار، إن السرب الجديد "إضافة هائلة".

وأضاف: "في هذه الحرب المبررة، تظهر مجموعة الطائرات بدون طيار بأكملها كفاءة تشغيلية وفعالية تشغيلية عالية للغاية. قتل الآلاف من نشطاء حماس، في مجموعة متنوعة من المهام الاستخبارية، والتوافر والمرونة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، على مدى ستة أشهر".

وقال الجيش إن السرب تم إنشاؤه كجزء من خطط سلاح الجو الإسرائيلي لمضاعفة عمليات "هيرميس 900" وسط الحرب، وتغييرات أخرى على مجموعة الطائرات بدون طيار.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي "هيرميس 900" في مهام الهجوم والمراقبة في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان ومناطق أخرى.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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