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بيسكوف: روسيا وتركيا تبحثان عن مخرج من الوضع المتعلق بالتسويات المالية

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بيسكوف: روسيا وتركيا تبحثان عن مخرج من الوضع المتعلق بالتسويات المالية
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن السلطات الروسية تجري اتصالات عمل مع الجانب التركي، لإيجاد طريقة للخروج من الوضع الحالي المتعلق بالتسويات المالية.

وأضاف بيسكوف: "حول جميع الأمور المالية، يتم باستمرار إجراء اتصالات على مستوى العمل، من أجل إيجاد طريقة للخروج من هذا الوضع. المشاكل موجودة بالتأكيد، لكن يبدو واضحا كذلك ما هو سبب كل هذه المشاكل".

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وأشار ممثل الكرملين إلى أن المشاكل في التسويات المالية تلحق الضرر بالمؤسسات الاقتصادية الروسية والتركية.

في فبراير الماضي، قال مصدر في القطاع المصرفي التركي، إن الولايات المتحدة لفتت انتباه العديد من البنوك الخاصة في تركيا إلى ضرورة الالتزام بسياسة العقوبات ضد روسيا وحذرتها من مغبة انتهاك ذلك.

وأشار المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، إلى أن الجانب الأمريكي حذر هذه المصارف التركية من ضرورة التحقق بعناية من تحويلات المدفوعات من روسيا، الأمر الذي وصل إلى نبرة تهديد.

المصدر: نوفوستي

 

 

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