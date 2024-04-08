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مصدر أمني: تركيا تدرس معلومات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشأن الاحتيال الأوكراني

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مصدر أمني: تركيا تدرس معلومات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشأن الاحتيال الأوكراني
Globallookpress Jan Woitasdpa
صورة أرشيفية
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قال مصدر تركي في أجهزة إنفاذ القانون، إنهم بصدد دراسة معلومات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بشأن مراكز الاتصال الأوكرانية التي قامت بالاحتيال وسرقة الأموال من المواطنين الروس.

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جاء ذلك وفقا لما ذكره المصدر الأمني لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع: نحن على دراية بهذه المعلومات من وسائل الإعلام. سندرسها، وهذا كل ما يمكنني قوله في الوقت الحال".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد نشر بيانا كشف فيه عن ضبط أجهزة كومبيوتر واتصالات ومعدات في حيازة شبكة احتيال قامت بسرقة أكثر من 75 مليون دولار من المواطنين الروس. وقد تم التعرف على 5 من أعضاء هذه الشبكة واحتجازهم، وفتحت قضية جنائية بهذا الشأن وفقا للقانون الجنائي الروسي.

المصدر: نوفوستي

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