بعد 27 عاما على جريمته.. الشرطة الروسية تعتقل أجنبيا مطلوبا دوليا بتهمة قطع رأسي جنديين (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الروسية اليوم الاثنين أن عناصرها اعتقلوا في مقاطعة إركوتسك بسيبيريا مواطنا أجنبيا كان على قائمة المطلوبين للإنتربول بتهمة قتل جنديين في بلاده عام 1997.

وقال فرع الداخلية الروسية في إيركوتسك في بيان له، إنه حسب بيانات الإنتربول، كان الرجل المحتجز عضوا في عصابة مسلحة على مدى عدة سنوات، وشارك مع أقاربه في قتل عسكريين مكلفين بالبحث عن ابن عمه الهارب من الجيش. وتم استدراج الجنديين إلى منزل، حيث احتجزا مقيدين لبعض الوقت، قبل أن يتم قطع رأسيهما.

وتم فتح قضية جنائية بالقتل العمد بحق الرجل في بلاده، إلا أنه تمكن من الفرار، وفي فبراير 2024 قام الإنتربول بإدراج اسمه في قائمة المطلوبين دوليا.

وتابع البيان: "تم اعتقال (الرجل) من قبل ضباط الشرطة والحرس الوطني الروسي بالقرب من إحدى محطات الوقود في مدينة إركوتسك. وثبت أن الشخص المطلوب كان متواجدا في روسيا خلافا لقوانين الهجرة".

وذكر البيان أنه بناء على طلب المدعي العام، يبقى المتهم قيد الاحتجاز بانتظار البت في مسألة تسليمه إلى وطنه.

المصدر: RT