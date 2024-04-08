كيم جونغ أون يعرب لبوتين عن تضامنه وتعاطفه مع روسيا بعد كارثة الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ

أرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب فيها عن تضامنه وتعاطفه مع روسيا قيادة وشعبا فيما يتعلق بالفيضانات في مقاطعة أورينبورغ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "أعرب الرفيق كيم جونغ أون، نيابة عن حكومة وشعب كوريا الشمالية ونيابة عن نفسه، عن تعاطفه العميق مع رئيس روسيا، بشخصه، حكومة وشعب روسيا، الذي تكبد أضرار مادية جسيمة بسبب الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ".

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وأشارت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون تمنى أيضا لحكومة وشعب روسيا تجاوز عواقب الكارثة الطبيعية بشكل سريع.

وغمرت المياه أجزاء واسعة من مقاطعة أورينبورغ الروسية، وتضرر جراء فيضان المياه أكثر من 10 آلاف مبنى سكني وأكثر من 18 قطعة أرض سكنية جراء انهيار أجزاء من سد على نهر الأورال يوم الجمعة.

ويشار إلى أن الوضع الأصعب يتطور في منطقة أورسك، حيث غمرت المياه أكثر من 6500 مبنى سكني مع قطع الأراضي الملحقة بها. وفي المجمل، تم إجلاء أكثر من ألفي شخص من المدينة، بينهم 689 طفلا.

المصدر: نوفوستي