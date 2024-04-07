الطيران الإسرائيلي يشن غارات على بلدتي السلطانية وكفركلا جنوبي لبنان (فيديو)

أفادت مراسلة RT بأن الطيران الإسرائيلي شنّ غارات على بلدتي السلطانية وكفركلا جنوبي لبنان وسط أنباء عن سقوط إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي مساء أمس إن طائرات حربية أغارت في الساعات الأخيرة على بنية تحتية عملياتية لحزب الله في كفركلا بالإضافة إلى منصة إطلاق قذائف صاروخية في منطقة يارون، ردا على استهداف صفد.

وكانت هيئة البث العبرية الرسمية قد ذكرت أن الجيش الإسرائيلي رصد عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو مدينة صفد والمناطق المحيطة بها في الجليل الأعلى (شمال).

المصدر: RT