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وسائل إعلام: زيلينسكي يخطط للقيام برحلة إلى القارة السمراء تتضمن زيارة رسمية إلى جنوب إفريقيا

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وسائل إعلام: زيلينسكي يخطط للقيام برحلة إلى القارة السمراء تتضمن زيارة رسمية إلى جنوب إفريقيا
Globallookpress President Of Ukraine
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أفادت صحيفة "بيزنس داي" الجنوب إفريقية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم زيارة جنوب إفريقيا في الأشهر القليلة المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية.

وقالت الصحيفة نقلا عن وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا ناليدي باندور أن زيلينسكي يريد زيارة جنوب إفريقيا عام 2024 "لإقامة علاقات تجارية أقوى معها، كما يرغب في مناقشة العلاقات التي يأمل أن تتبعها بعد تسوية المسألة العسكرية".

وأشارت الصحيفة إلى أن زيلينسكي يخطط للقيام برحلة إلى العديد من الدول الإفريقية، ولا سيما زيارة رسمية إلى جنوب إفريقيا.

المصدر: تاس

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