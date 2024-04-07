الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منصة لإطلاق قذائف صاروخية وبنية تحتية عملياتية لحزب الله جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد استهداف منصة لإطلاق قذائف صاروخية وبنية تحتية عملياتية لحزب الله جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية أغارت في الساعات الأخيرة على بنية تحتية عملياتية لحزب الله في كفركلا بالإضافة إلى منصة إطلاق قذائف صاروخية في منطقة يارون، ردا على استهداف صفد.

وأفاد الجيش بأنه وعقب متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة مدينة صفد تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض قذيفة صاروخية واحدة اخترقت الأجواء الإسرائيلية من داخل لبنان.

ونشرت القوات الإسرائيلية مقطع فيديو قالت إنه يوثق لعمليات الاستهداف.

وكانت هيئة البث العبرية الرسمية قد ذكرت أن الجيش الإسرائيلي رصد عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو مدينة صفد والمناطق المحيطة بها في الجليل الأعلى (شمال).

إقرأ المزيد

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش اعترضها عن طريق نظام القبة الحديدية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مجمعا عسكريا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله جنوب لبنان.

وقال في بيان إن "طائرات حربية أغارت قبل قليل على مجمع عسكري يحتوي على 7 مبان عسكرية تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الخيام جنوب لبنان، وهاجمت مقر قيادة عسكريا لحزب الله في قرية طورا".

وأكد أيضا أن قوات الجيش هاجمت "مصادر إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة هضبة الجولان ومنارا في كوكبا وميس الجبل".

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقوم بإعداد مستودعات لوجيستية في شمال البلاد في حالة التعبئة الجماعية المحتملة لجنود الاحتياط في مناطق مسؤولية القيادة الشمالية.

وذكر في بيان أنه تم الانتهاء قبل أيام قليلة من مرحلة أخرى من الاستعداد للعمليات العسكرية في مناطق مسؤولية القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات