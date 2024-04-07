أكد المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لاري جونسون أن القوات البولندية موجودة عمليا في أوكرانيا وذلك لتواجد هذا الكم الهائل من المرتزقة البولنديين مع الجيش الأوكراني

وردا على سؤال حول إرسال بولندا عسكريين لمساعدة القوات الأوكرانية، قال جونسون: "لقد أرسلوا بالفعل قوات، أعني أن لديهم أكبر عدد من المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا".

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واعتبر جونسون أن ذلك يرجع إلى الكراهية في بولندا تجاه روسيا والتي تعود لمواقف تاريخية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية منتصف الشهر الفائت أن عدد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف بلغ أكثر من 13.3 ألف وأن الجيش الروسي قضى على 5.9 ألف منهم حتى الآن، وسيواصل ملاحقتهم حتى تصفيتهم أينما كانوا.

وأكدت الوزارة أن بولندا تصدرت القائمة حيث بلغ عدد مرتزقتها القتلى 1497، في حين بلغ إجمالي عددهم في أوكرانيا 2960 مرتزقا.

ويذكر أن الدول الغربية ومن ضمنها بولندا قدمت أيضا دعما غير محدود لنظام كييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عبر تزويدها بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

المصدر: لينتا. رو