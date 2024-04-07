البيت الأبيض يعاود الحديث عن إرسال قوات برية أمريكية إلى قطاع غزة

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الأحد أن واشنطن لا تنوي إرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة، ومهمتنا هي تزويد إسرائيل بالأدوات والقدرات اللازمة.

وقال كيربي لشبكة ABC الإخبارية: "لن ننشر قوات أمريكية على الأرض في غزة للقتال في هذه الحرب أو المشاركة في الصراع".

وشدد كيربي على أن مهمة واشنطن هي تزويد إسرائيل بالأدوات والقدرات اللازمة للدفاع عن نفسها.

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أكد أن إسرائيل يجب أن تتحمل المسؤولية عن كيفية تنفيذ العمليات في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت اليوم الأحد بأن كامل الفرقة 98 غادرت خان يونس الليلة الماضية بعد انتهاء عملياتها هناك، عقب 4 أشهر من القتال.

وقال موقع "واينت" إنه الآن لم يبق في القطاع سوى بضع مئات من المقاتلين، بينما كان العدد في ذروة المناورة البرية يتراوح بين 30 إلى 40 ألفا.

وفي هذا الصدد لفت الموقع إلى أنه بعد ساعات من انسحاب الجيش الإسرائيلي، وقبيل الساعة الواحدة بعد الظهر، تم إطلاق خمسة صواريخ من منطقة خان يونس وتم تفعيل نظام القبة الحديدية واعتراض اثنين منها.

ويأتي انسحاب القوات الليلة، وفق الموقع، بمثابة علامة على انتقال السلطة إلى المرحلة الثالثة والأقل عنفا من القتال في غزة وهي تشمل المزيد من الغارات المستهدفة والمتكررة، كما حصل مؤخرا على مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

المصدر: نوفوستي