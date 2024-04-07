تدمير 15 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وبريانسك الروسيتين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم أن قواتها دمرت 15 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وبريانسك.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولات أوكرانية لشن هجمات على المقاطعتين.

وذكرت وزارة الدفاع أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت في حوالي الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، 15 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وبريانسك".

وأضافت: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 15 مسيرة أوكرانية 12 منها في بيلغورود و3 في بريانسك".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 10 قذائف لراجمات "فامبير" الصاروخية فوق أجواء مقاطعة بيلغورود.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، مستخدمة المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة بذلك صرف الانتباه عن فشلها في "الهجوم المضاد" وتكبدها خسائر فادحة.

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المصدر: RT