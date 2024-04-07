ضمن جولة إقليمية.. وزير الخارجية الإيراني يصل مسقط (فيديو)

وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مسقط، عاصمة سلطنة عمان اليوم الأحد، في مستهل جولة إقليمية، بعد أسبوع تقريبا من غارة إسرائيلية استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.

وتوجه عبد اللهيان، إلى سلطنة عمان الوجهة الأولى في جولته الإقليمية على رأس وفد سياسي وبرلماني، ومن المقرر مناقشة قضايا ثنائية وإقليمية.

وأفاد مراسلنا، بأن "محادثات وزير الخارجية الإيراني، مع نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، ستتناول أبعاد التعاون الثنائي المختلفة بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث سبل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارات المتبادلة لرؤساء البلدين".

وأضاف مراسلنا، أن المحادثات بين الجانبين ستتناول القضايا الإقليمية مثل القضية الفلسطينية وتطورات غزة، وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين على الصعيد الدولي.

وكان في استقبال عبد اللهيان، مسؤولو وزارة خارجية سلطنة عمان والسفير وأعضاء سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

المصدر: RT