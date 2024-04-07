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إجلاء أكثر من 800 شخص في جنوب الصين بسبب الفيضانات (فيديو)

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إجلاء أكثر من 800 شخص في جنوب الصين بسبب الفيضانات (فيديو)
Gettyimages.ru
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أجلت سلطات مدينة يونغدي بمقاطعة فوجيان في جنوب الصين 832 شخصا بسبب الفيضانات، وفقا لما ذكره التلفزيون الصين المركزي.

ووصل مستوى المياه صباح اليوم في محطة إلى 30.07 مترا، متجاوزا الحد الحرج، وغمرت المياه المنازل والمباني التجارية.

وفعّل المقر الوطني الصيني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف، الاستجابة للطوارئ من المستوى الرابع لمواجهة الفيضانات في مقاطعات فوجيان وجيانغشي وقوانغدونغ، بالإضافة إلى نهر اليانغتسي ونهر اللؤلؤة وأحواض بحيرة تايهو.

وأرسلت السلطات فرق عمل إلى المناطق المعنية لتقديم المساعدة والتوجيه، استجابة لآخر نوبات الأمطار، وفقا لوزارة إدارة الطوارئ.

وتم حث الحكومات المحلية على مراقبة هطول الأمطار عن كثب وتعزيز الاستجابة للفيضانات في المناطق المنخفضة وفي المواقع السياحية.

 

المصدر: نوفوستي

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