"خياران أحلاهما مر".. هيلاري تحرج "جو" وتهاجم "دونالد"!

أدلت وزير الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة السابقة للرئاسة الامريكية هيلاري كلينتون بتصريحات أحرجت فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن وهاجمت الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وقالت كلينتون، "تغلبوا على أنفسكم لن يكون الاختيار إلا بين هذين الخيارين"، مضيفة أن "بايدن يظل فعالا ورحيما رغم تقدمه في السن، وفي الوقت نفسه، فإن ترامب، وفقا لمنافسه ليس كبيرا في السن فحسب، بل متهم أيضا بارتكاب العديد من الجرائم".

وكانت كلينتون نافست في العام 2016 دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية إلان أنها هزمت.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، ومن المرجح حتى الآن أن يتنافس فيها مجددا بايدن (81 عاما) وترامب (77 عاما)، وسط انتقادات شعبية لكبر سنهما ولإخفائهما على حد سواء معلومات طبية تتعلق بحالتهما الصحية الجسدية والعقلية.

المصدر: سبوتنيك + RT