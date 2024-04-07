محادثات صينية أمريكية في بكين وسط آمال بـ"الشراكة وليس الخصام"

أعرب رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، خلال اجتماعه في بكين مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأحد، عن أمله في أن يكون بلداهما "شريكين وليس خصمين".

وشدد لي، في مستهل اجتماعه مع يلين، اليوم الأحد، على أن "رواد الإنترنت الصينيين يتابعون عن كثب زيارتها إلى بلدهم منذ وصلت هذا الأسبوع إلى مدينة قوانغتشو (جنوب البلاد)"، مضيفا أن اهتمامهم هذا يظهر "التوقعات والأمل في تحسن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة".

من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية لرئيس الوزراء الصيني أن "هذه العلاقة لا يمكن أن تتقدم إلا من خلال حوار مباشر وصريح".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أمس السبت، أن يلين اتفقت خلال محادثات أجرتها على مدى يومين مع نظيرها الصيني هي ليفنغ، في قوانغتشو، على أن "يجري البلدان مباحثات مكثفة حول نمو متوازن".

يشار إلى أن الوزيرة يلين تقوم حاليا بزيارة هي الثانية لها في أقل من عام إلى الصين. وكانت الوزيرة الأمريكية قد وصلت، الخميس، لمدينة قوانغتشو، لعقد اجتماعات تهدف للضغط على بكين، على خلفية المخاوف من إمكانية تسبب حزم الدعم الصناعية التي تقدمها البلاد لقطاعات الطاقة النظيفة والسيارات والبطاريات بإغراق الأسواق العالمية بسلع زهيدة الثمن.

المصدر: أ ف ب