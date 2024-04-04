"اصمتوا ولو قليلا".. حاخام يهودي كبير يدعو أتباعه للعمل على توحيد الإسرائيليين

دعا الحاخام الإسرائيلي يوشياهو بينتو أتباعه للعمل على توحيد الإسرائيليين على خلفية التصدع والانقسام داخل المجتمع.

وقال الحاخام يوشياهو بينتو: "إن صمت الجميع ولو قليلا يمكنه رأب الصدع".

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وأضاف بينتو أن "النزاعات والحروب الموجودة حاليا مرتبطة بالبشر، البشر يتصفحون طيلة النهار على الانترنت، وكلما شاهدوا شيئا ينجرون وراءه لمشاهدة المزيد والمزيد، إن كانوا ينتمون إلى اليمين لا يشاهدون سوى اليمين، والأمر نفسه بالنسبة لليسار يشاهدون ما يتعلق باليسار، وكل طرف يعتقد أنه وحده على حق، ويحرصون على مشاهدة الأمور التي تنسجم مع مواقفهم".

وصرح الحاخام: "إذا تواجدت في مكان تسمع فيه حديث سيئ عن شخص ما، يؤثر هذا على وجدانك ويغذي جميع المشاركين بالكراهية".

وتابع قائلا "الغاؤون من فيلنيوس يوضح أنه إذا كان هناك جدل بين شخصين فهما سيسويان الأمور بينهما في نهاية المطاف، أما إذا كان هناك شخص ما يحرض علينا فلن نستطيع ذلك كون المحرض يؤجج الجدل مجددا وباستمرار".

واختتم بالقول "وماذا يحدث حاليا؟ الناس يجلسون ويواصلون النميمة ليخلقوا أجواء الخلافات والإفساد مما يشكل دمارا منقطع النظير، ويتمثل الداء لهذا المرض في تراجع كل واحد قليلا وفي سكوت كل واحد قليلا ليستعيد الشعب اليهودي وحدته.. ببساطة السكوت.. لا يوجد شخص ندم على صمته".

المصدر: "i24News"