 
مباشر

ألمانيا تبدأ بالتحقيق مع النائب المتهم بتلقي أموال من روسيا

أخبار العالم

ألمانيا تبدأ بالتحقيق مع النائب المتهم بتلقي أموال من روسيا
Globallookpress IMAGO/dts Nachrichtenagentur
النائب في البوندستاغ عن حزب "البديل لألمانيا" اليميني بيتر بيسترون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xamo

فتحت النيابة العامة في مدينة ميونخ الألمانية تحقيقا أوليا مع النائب في البوندستاغ عن حزب "البديل لألمانيا" اليميني بيتر بيسترون، الذي وجهت إليه اتهامات بتلقي أموال من روسيا.

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت منذ أواخر مارس الماضي أنباء عن احتمال حصول بيسترون على موارد مالية مما وصف بـ "شبكة على صلة بروسيا".

وحسب التقارير، فإن بيسترون قد يكون حصل على 25 ألف يورو من "الشبكة" المذكورة مقابل "دعم روسيا" في المجال الإعلامي الألماني.

إقرأ المزيد
محكمة ألمانية تصنف جناح الشباب لحزب
محكمة ألمانية تصنف جناح الشباب لحزب "البديل من أجل ألمانيا" منظمة متطرفة

وطالبت القيادة الحزبية من بيسترون، الذي يعتبر المتحدث باسم كتلة "البديل لألمانيا" لشؤون السياسة الخارجية، تقديم توضيحات بشأن تلك المعلومات. وسيمنع بيسترون من المشاركة في اجتماعات الحزب حتى توضيح ملابسات القضية.

وفي تصريحات صحفية له، نفى النائب تلقيه أي أموال مقابل "دعم روسيا" وطالب بتقديم أدلة بهذا الخصوص.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا